Eurovision Song Contest 2021 setzt auf "Let's Get Digital" aus Groningen.

Der Eurovision Song Contest 2021, der im Mai in Rotterdam stattfinden wird, wird mit EventInsight zusammenarbeiten und die Plattform von Let’s Get Digital während des Festivals nutzen, um internationale Medien in einem virtuellen Pressezentrum zu empfangen. Letzte Woche kündigte der Song Contest an, diese Ausgabe unter Einhaltung der anderthalb Meter Abstandsregelungen durchzuführen. Die strengen Corona-Maßnahmen sollen es allen 41 Künstlern ermöglichen, im Rotterdamer Ahoy aufzutreten. Ob es für Zuschauer möglich sein wird, die Shows zu besuchen und ob die geplanten Aktivitäten in der Gastgeberstadt Rotterdam stattfinden können, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.