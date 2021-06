Fair kalkuliert mit dem Dienstleistungsrechner für die Beautybranche

Nürnberg, Juni 2021 - Die kostendeckende Kalkulation von Dienstleistungspreisen stellt die Beautybranche immer wieder vor eine Herausforderung. Oft werden Preise nicht – oder nur am Anfang einmal kalkuliert und orientieren sich eher am Wettbewerb statt an der eigenen Kostenstruktur und Strategie. Hinzu kommt, dass Preisanpassungen selten gemacht werden oder auch nicht selbstbewusst bei den Endkunden durchgezogen werden. Dadurch entsteht ein enormer Druck auf die Betriebe. Denn zum einen verlangen die Endkunden Qualität – zum anderen müssen dafür aber auch die Gehälter bezahlt werden können. Beides kann nur Hand in Hand gehen.

