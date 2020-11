Fotos im Speed-Modus bearbeiten wie ein Profi mit Bildbearbeitungssoftware ACDSee Photo Studio 2021

Düsseldorf / Victoria, Kanada, 22.10.2020. Foto-Fans dürfen sich freuen: Der kanadische Softwarehersteller ACD Systems bringt die neue Bildbearbeitungssoftware ACDSee Photo Studio 2021 auf den deutschen Markt. In dieser Version legt der Hersteller einen besonderen Fokus auf die Leistungsverbesserung. So geht die Bildbearbeitung zukünftig noch schneller und einfacher von der Hand – mit bis zu 100 % schnelleren Prozessen im Vergleich zur Vorgängerversion. Und einige neue Features verspricht die Foto-Software noch on top. Ab sofort ist sie in den Versionen Ultimate, Professional und Home mit jeweils verschiedenen Funktionen für Windows-PCs erhältlich. Wie gewohnt steht die Software als Einzellizenz zur Dauernutzung sowie im Rahmen von flexiblen Abo-Lösungen zur Verfügung.

