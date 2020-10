Free Seating per App: Seatsurfing startet Cloud-Angebot

Das "New Normal" stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, Büros und Sitzplätze flexibler an Mitarbeiter zu vergeben. Mit Seatsurfing geht eine Cloud-Lösung für mittelständische und größere Firmen an den Start, die Free Seating per Mobile App ermöglicht.

