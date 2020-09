Inseya stärkt Security-Consulting und beruft Christoph Krammer in den Verwaltungsrat

Am 17. August 2020 wurde die Inseya AG, ehemals go4mobile ag, offiziell gelauncht. Inseya berät Unternehmen auf Basis von Zero Trust zu Themen der Access Security, konkret Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Access Service Edge (SASE) und Unified Endpoint Management (UEM). In diesem Zuge wurde auch der neue Verwaltungsrat Christoph Krammer vorgestellt – der SAP-Kenner ist aktuell Client Portfolio Lead beim international tätigen Beratungsunternehmen Q_Perior und war vorher jahrelanger Partner bei Accenture.

