Mohamed Ali Oukassi geht mit eBakery neue Wege in Sachen eCommerce

Schon längst fest etabliert im Sektor eCommerce und allem, was indirekt damit in Verbindung gebraucht werden kann, hat sich der Unternehmer Mohamed Ali Oukassi mit seinem Unternehmen eBakery einen Namen gemacht. Als Profi in diesem Metier bietet er seinen Kunden im Bereich Multichannel-Marketing alles an, was es braucht, um im Internet als Selbstständiger bzw. Unternehmer erfolgreich im elektronischen Handel sein zu können.

