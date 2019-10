Neuer Online-Kurs von Skytale: „Unternehmenssicherheit für Führungskräfte“

Auch wenn Datenschutz und Sicherheit Sache eines jeden Mitarbeiters eines Unternehmens ist, so tragen Führungskräfte auch in diesem sensiblen Bereich eine ganz besondere Verantwortung. Sind sie es doch, die für Ziele sorgen, die Unternehmenskultur prägen und Menschen führen und fördern. Durch ihre Vorbildfunktion haben sie großen Einfluss auf das Handeln der Angestellten. Und damit - direkt und indirekt - großen Einfluss darauf, ob Informationssicherheit in einem Unternehmen positiv aufgenommen und zum Wohle aller gelebt wird. Ein Online-Kurs zeigt, wie sie diese Vorbildfunktion am besten ausfüllen.

