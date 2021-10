Neuer Podcast stürmt die Charts von Spotify und Apple Podcasts

Nach dem Launch des eigenen Podcasts ist HTH Holtkamp GmbH in die Top10 der Spotify-Podcast-Charts in der Kategorie „Technologie“ und in die Top20 der Apple Podcasts Charts in der Kategorie „Technologie“ gestartet. Ein Wahnsinns-Erfolg für den IT-Dienstleister aus Lohmar, der mit dem Podcast kleine und mittlere Unternehmen anspricht.

