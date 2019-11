PaperOffice – DMS in Perfektion

Für viele Unternehmen besteht ein Problem. Die Digitalisierung schreitet immer rasanter fort, doch die Schnittstelle zwischen digitalen und analogen Dokumenten ist in vielen Betrieben ein Segment, das oft eher stiefmütterlich behandelt wird. Das liegt jedoch keineswegs am fehlenden guten Willen, sondern vielmehr am fehlenden Werkzeug. Nach wie vor sind Unterlagen auf Papier der gängige Alltag, die weitaus meisten Bearbeitungsschritte in der Administration erfolgen jedoch auf digitalem Weg am PC. PaperOffice schlägt genau hier eine unkomplizierte Brücke.

