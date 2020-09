Studie: So sieht die optimale Interaktion zwischen Mensch & Roboter aus

Nutzer interagieren am liebsten via Sprache mit Robotern. Doch auch wenn Entwickler eine Sprachsteuerung einsetzen, erleben Nutzer Roboter nicht per se positiver oder verzeihen ihnen mehr Fehler. So das Ergebnis einer Studie der User Interface Design GmbH (UID). Die Studie gibt Entwicklern Tipps an die Hand, wie sie die Interaktion zwischen Mensch und Roboter optimal gestalten können. Dazu befragten die Experten von UID 30 Teilnehmer und führten mit diesen eine Nutzerstudie anhand eines Prototypen durch. Die Studie steht kostenlos auf uid.com zum Download bereit.

