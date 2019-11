SYS TEC electronic AG mit vorweihnachtlicher Überraschung

Heinsdorfergrund. Stehen die Adventswochen und Weihnachten vor der Tür, nutzen viele Menschen diese Zeit, um innezuhalten und sich auf Dinge zu besinnen, die ihnen wichtig sind. Als regional ansässiges Unternehmen sieht SYS TEC electronic die Zukunft klar in den Händen derer, die nach uns kommen. Daher hat sich das Team in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen und übergab am vergangenen Dienstag am Unternehmens-standort Spendenschecks in Höhe von 1.200,00 € an den Fröbelkindergarten, die Kita August Horch und das Jugendheim Regenbogenhaus in Reichenbach.

