Vereinsaufgaben verwalten mit Dokumentenmanagement System PaperOffice

Vereinsmeierei ist verpönt, das ist überall zu hören. Die Realität spricht jedoch eine andere Sprache. Kaum ein anderes Land dieser Erde besitzt ein so starkes Vereinsleben wie Deutschland. Von den gut 83 Millionen Einwohnern ist rein statistisch gesehen jeder oder jede zweite ein Vereinsmitglied. Nicht wenige in mehreren Vereinen gleichzeitig. Dafür gibt es rund 600.000 Vereine jeglicher Coleur. Die mit Abstand größte Sparte sind hierbei die Sportvereine, etwa 90.000 an der Zahl. Diese Sparte beherbergt zugleich den, gemessen an der Mitgliederzahl, größten Verein der Welt, den FC Bayern München mit 293.000 eingetragenen Vereinsmitgliedern. Doch auch wenn die Sportvereine dominant erscheinen, sind es tatsächlich verschiedene Fördervereine, die aktuell den meisten Zulauf an neuen Vereinsmitgliedern erhalten.

