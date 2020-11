Videos produzieren mit Luxea Video Editor von ACD Systems

Düsseldorf / Victoria, Kanada, 10.09.2020. Content Creator aufgepasst! Ob Instagram, TikTok oder YouTube – Videos sind in der digitalen Welt und auf Social Media nicht mehr wegzudenken. Jetzt bringt der kanadische Softwarehersteller ACD Systems einen brandneuen Video Editor auf den Markt, der die Produktion und Bearbeitung von Bewegtbildern nicht nur einfacher macht, sondern auch kreativer! Mit einer Vielzahl an Editing-Tools – übrigens auch für Einsteiger intuitiv zu bedienen – lassen sich so aus normalen Videoaufzeichnungen originelle Bewegtbilder in Profi-Qualität zaubern. Ab sofort ist der neue „Luxea Video Editor“ für Windows-PCs in deutscher Sprache erhältlich und steht sowohl als Einzellizenz zur Dauernutzung als auch im Rahmen einer flexiblen Abo-Lösung zur Verfügung.

