Mit dem Volksparkstadion ist die FutureTec in ihrer vierten Ausgabe erstmals nach Hamburg gezogen. Die drei vorherigen Ausgaben fanden in Handewitt statt. 702 Personen waren im Tagesverlauf vor Ort. Unter dem Motto „Digitale Abhängigkeiten verstehen. Entscheidungen sicher treffen.“ stand eine zentrale Frage im Mittelpunkt: Wo ist digitale Unabhängigkeit sinnvoll und notwendig, und wie lässt sie sich realistisch umsetzen? Statt Produktschau ging es um Einordnung, Vergleich und konkrete nächste Schritte. Den Auftakt machte ein humanoider Roboter, der das Publikum begrüßte und Matthias Damerow, Geschäftsführer der Viakom GmbH, für die Eröffnungsrede auf die Bühne holte. Anschließend ordnete Sven Thomsen, CIO des Landes Schleswig-Holstein, in seiner Keynote ein, wo Verwaltung und Wirtschaft beim Thema digitale Souveränität heute stehen und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen.
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FutureTec 2026: Über 700 Gäste diskutieren im Volksparkstadion über digitale Souveränität
Über 700 Gäste, 53 Messestände und 35 Speaker: Die FutureTec 2026 hat am 8. Oktober im Volksparkstadion Hamburg gezeigt, wie groß der Bedarf an Orientierung rund um digitale Souveränität ist. Entscheiderinnen und Entscheider aus Mittelstand, öffentlicher Verwaltung und Sozialwirtschaft nutzten die Fachmesse, um digitale Abhängigkeiten einzuordnen und Entscheidungen fundiert vorzubereiten.
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Wie viel Abhängigkeit ist vertretbar?
Direkt im Anschluss an die Keynote folgte der Paneltalk „Digitale Wahlfreiheit“. Auf der Bühne diskutierten Sven Thomsen, Dr. Joachim Brenk (Possehl), Silke Tessmann-Storch (Dataport), Rosanna Sibora (OpenProject), Robert Mallinson (R&S Networks and Cybersecurity) und Jens Ahlbrand (GRASS-MERKUR). Moderiert wurde die Runde von Sebastian Megow. Die Gäste brachten bewusst unterschiedliche Perspektiven mit: öffentliche Hand und Mittelstand, Open Source und etablierte Anbieter, Infrastruktur und Sicherheit. Gerade diese Bandbreite machte die Diskussion lebendig, denn die Anforderungen einer Landesverwaltung unterscheiden sich deutlich von denen eines mittelständischen Unternehmens. Das gemeinsame Fazit fiel dennoch klar aus. Digitale Souveränität ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Entscheidend ist eine bewusste, risikoorientierte und strategische Gestaltung der eigenen IT-Landschaft, häufig über einen sinnvollen Mix verschiedener Lösungen. „[ZITAT MATTHIAS DAMEROW]“, sagt Matthias Damerow, Geschäftsführer der Viakom GmbH.
53 Messestände, 35 Speaker und ein volles Rahmenprogramm
Die 53 Messestände waren in acht Themenwelten gegliedert, von Infrastruktur & Cloud über Sicherheit & Compliance bis zu KI & Automatisierung. So konnten Besucherinnen und Besucher Lösungen gezielt vergleichen. Auf zwei Bühnen gaben 35 Speaker Impulse in Vorträgen und Workshops, unter anderem zu Identitätsmanagement, souveräner Cloud, NIS2 und modernen Kommunikationslösungen. Formate wie Meet & Match, Guide Tours und der Souveränitäts-Check sorgten dafür, dass aus Fragen konkrete Gespräche wurden. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, ihre eigene IT-Landschaft strukturiert zu analysieren und passende Ansprechpartner direkt am Stand kennenzulernen. Neu war in diesem Jahr ein Podcast-Studio vor Ort: Fünf Folgen mit Ausstellern und Partnern wurden direkt auf der Messe aufgenommen. Auch das Rahmenprogramm kam an. Alle vier Stadiontouren mit Besuch im HSV-Museum waren ausgebucht, 279 Gäste ließen den Tag bei der AfterMesse ausklingen.
Originalquelle auf TRENDKRAFT am .
Die Viakom GmbH ist ein führendes Unternehmen mit Standorten in Handewitt bei Flensburg, Hamburg und Rostock im Bereich der Digitalen Souveränität, das sich auf mittelständische Geschäftskunden in der DACH-Region konzentriert. Mit umfassenden Dienstleistungen in den Kernbereichen Service Providing, Cloud Providing und Infrastructure Providing unterstützt Viakom Unternehmen bei der digitalen Transformation.