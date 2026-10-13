FutureTec 2026: Über 700 Gäste diskutieren im Volksparkstadion über digitale Souveränität

Die 53 Messestände waren in acht Themenwelten gegliedert, von Infrastruktur & Cloud über Sicherheit & Compliance bis zu KI & Automatisierung. So konnten Besucherinnen und Besucher Lösungen gezielt vergleichen. Auf zwei Bühnen gaben 35 Speaker Impulse in Vorträgen und Workshops, unter anderem zu Identitätsmanagement, souveräner Cloud, NIS2 und modernen Kommunikationslösungen. Formate wie Meet & Match, Guide Tours und der Souveränitäts-Check sorgten dafür, dass aus Fragen konkrete Gespräche wurden. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, ihre eigene IT-Landschaft strukturiert zu analysieren und passende Ansprechpartner direkt am Stand kennenzulernen. Neu war in diesem Jahr ein Podcast-Studio vor Ort: Fünf Folgen mit Ausstellern und Partnern wurden direkt auf der Messe aufgenommen. Auch das Rahmenprogramm kam an. Alle vier Stadiontouren mit Besuch im HSV-Museum waren ausgebucht, 279 Gäste ließen den Tag bei der AfterMesse ausklingen.