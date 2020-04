CAPANOVA bei Die Höhle der Löwen – no Deal, aber heiß begehrt

Am 14. April war Benjamin Koch mit seiner innovativen Männer-Haarstylingserie CAPANOVA in „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Leider gab es in der Sendung keinen Deal für ihn. Nichtsdestotrotz freut sich der Gründer über einen erfolgreichen Verkaufsstart über seine Website, mit dem er bereits in den ersten Minuten der TV-Ausstrahlung überrollt wurde. „Natürlich wäre es schön gewesen, einen Löwen mit an Bord zu haben, aber ich gehe meinen Weg auch alleine unbeirrt weiter. Das bisherige Feedback von Haar-Experten und auch die Gespräche mit dem Handel waren bislang sehr positiv.“, meint Benjamin Koch, Gründer von CAPANOVA aus Neu-Isenburg.

