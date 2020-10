CBD für exklusive Hautpflege

Lab to Beauty, die erste komplette Prestige CBD Skin Care Linie, lanciert jetzt auch in Deutschland bei Douglas mit 9 aufeinander abgestimmten Produkten für eine komplette Pflegeroutine, ausschließlich auf pflanzlicher Basis und mit dem Wunder-Inhaltsstoff CBD. Während viele Marken nur Hanföl, bekannt für seine feuchtigkeitsspendende Eigenschaft einsetzen, wird in Lab to Beauty auch ein reiner CBD-Extrakt verwendet, der gezielt gegen alle Entzündungen wirkt und sich damit für die verschiedensten Hauttypen und -probleme eignet, für eine klarere, jünger aussehende und stärkere Haut.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.