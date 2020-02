Ekaterina Leonova und Boris Entrup bei Beauty Days vom 5. bis 7. März 2020 in der Europa Passage Hamburg

Sich von Deutschlands bekanntestem Beauty-Experten Boris Entrup persönlich schminken lassen. Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova nach ihrem Schönheits-Geheimnis fragen. Die besten Beauty-Tricks, wirksame Pflege-Tipps und neue Kosmetik-Produkte kennenlernen. Bei den zweiten Beauty Days in der Europa Passage Hamburg ist all das möglich. Vom 5. bis 7. März 2020 präsentieren Stars, Visagisten und Stylisten in der Shopping Mall am Hamburger Jungfernstieg die neuesten und angesagtesten Trends auf dem Beauty-Markt.

