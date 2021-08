Physical Nation – Make-up und Skincare für aktive Frauen

Physical Nation ist eine neue Marke für Make-up und Skincare, entwickelt für die Anforderungen sportlich-aktiver Frauen und ihrer Haut. Das innovative “sports gear for the skin“ entsteht in intensiver Zusammenarbeit mit mehr als 70 Frauen - unterschiedlich in Alter, sportlicher Ambition und Tätigkeit. Alle Produkte sind bei der Vegan Society registriert und tierversuchsfrei entwickelt. Zudem unterstützt Physical Nation mit jedem verkauften Produkt das Social Start-up Plastic Bank.

