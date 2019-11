Verstärkung im Führungsteam der VEMA

Neusäß, November 2019 – Bernhard Kurzbach startet am 1. Januar 2020 bei der VEMA Industrie-Verpackung GmbH & Co. KG als strategischer Einkaufsleiter und Sales Manager New Business & Private Label. In dieser Funktion verstärkt Kurzbach das bestehende Führungsteam und übernimmt die Verantwortung für die vertriebliche Weiterentwicklung, das Neukundengeschäft und den Beschaffungsbereich des Aerosol-Spezialisten.

