"Mach's gut altes Haus! Neue Konzepte für alte Gemäuer" | Online-Veranstaltung

In einem Baudenkmal zu leben hat großen Charme, den auch immer mehr Bauherren für sich entdecken. Doch spätestens bei der Umsetzung stehen sie vor der Herausforderung: Wie genau vorgehen? Vollmundig versprechen Unternehmen – häufig leider ohne Spezialisierung – die Sanierung ihres Gebäudes. Vorschnell werden teure Umbaupläne erstellt, doch dann kommt die Baurechts- und Denkmalschutzbehörde ins Spiel. Und diese hat einen anderen Auftrag als der oder die Architekt*in. Bei Kulturdenkmalen hat sie auch die größtmögliche Bewahrung des historischen Bestandes im Blick. Der Konflikt scheint vorprogrammiert, dabei wird oft nur nicht die richtige Reihenfolge eingehalten…

Wie in einem solchen Fall am besten vorzugehen ist und welche Möglichkeiten und Chancen bei der Sanierung bestehen, darüber spricht bei unserer sechsten Online-Veranstaltung Bauwerk Talk Dr. Dagmar Zimdars (stv. Referatsleiterin für Bau- und Kunstdenkmalpflege im LAD). Aus der kommunalen Perspektive blickt Kirchzartens Bürgermeister Andreas Hall auf verschiedene Umbau- und Sanierungsprojekte innerhalb der Gemeinde, während Uwe Zell von seinen erfreulichen wie unerfreulichen Erfahrungen mit den Behörden bei der Umgestaltung seines historischen Bruderhofs in Menzenschwand berichtet. Moderiert wird die Veranstaltung von Dr.-Ing. Diana Wiedemann , die neben ihrer Tätigkeit als Freie Architektin auch Vorsitzende des Vereins Bauwerk Schwarzwald ist.