Milk ohne Sugar

Paris, Tokyo, Madrid, Hong Kong, Ibiza oder Rio - in jeder größeren Party-Metropole der Welt hat das DJ Duo Milk & Sugar aus München in den letzten 25 Jahren aufgelegt. Nun geben sie ihre Trennung bekannt. Statt "Milk & Sugar" heisst es nun "Milk oder Sugar". Gemeinsame Auftritte sind nicht mehr geplant.

Mit Songs wie "Let The Sun Shine" und "Hey Nah Neh Nah" erreichten sie Nummer 1-Platzierungen in den Charts, sogar in den USA. Sie hinterlassen einen Katalog von zahlreichen Club- uns Charthits für die Nachwelt.

Ihre Songs sind aus den Playlisten der größten Clubs und Events nicht mehr wegzudenken, auf denen Milk & Sugar regelmäßig auch selbst zu Gast waren. Zu den Highlights ihrer Karriere zählen Auftrite im Space, Pacha und Amnesia auf Ibiza, oder im Sirena und Green Valley in Brasilien. Außerdem legten sie auf den größten deutschen Festivals wie der Mayday, Time Warp, Nature One oder bei Sonne, Mond und Sterne auf.

Seit den 1990er-Jahren haben MILK & SUGAR Tracks von besonderer Intensität erschaffen. Auf diese Weise entstanden Hits wie "Let The Sun Shine", einer Adaption des 1969er-Klassikers von 5th Dimension, der ein musikalischen Meilenstein des Duos wurde. Zunächst nur ein Hit auf Ibiza, schaffte es der Remix auf Platz 1 der US-Billboard Dance-Charts und in die Top 20 der UK Pop Charts. Ihre Single „Hey (Nah Neh Nah)“ wurde fünffach mit Gold ausgezeichnet und erreichte in zehn Ländern die Top 10. „Canto Del Pilón“, „Stay Around“ und „My Lovin (mit House-Ikone Barbara Tucker)“ erreichten ebenfalls die Verkaufscharts in mehrere Ländern und sind bis heute in den Sets vieler DJs vertreten.

Als DJs, Produzenten und Labelbetreiber erhielten Milk & Sugar zahlreiche wichtige Auszeichnungen, darunter einen deutschen und einen italienischen DJ Award sowie den German Dance Award als bestes Independent Label.

In der sich ständig verändernden Welt des Musikbusiness schafften es Milk & Sugar seit fast 25 Jahren eine besonders schnelllebige Szene mitzuprägen. Ihr Name wird für immer mit der Geschichte der House Music verbunden sein – nun verfolgen Mike K. und Steven 'Sugar' Harding ihre eigenen Solo-Projekte.