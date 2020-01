Mit dem Kinderkonzert Klassiker „Der Winter macht Musik“ startet mini.musik e.V. ins Münchner Konzertjahr 2020

mini.musik e.V. lädt am 2. Februar 2020 alle Kinder von drei bis sechs Jahren und ihre Familien zu einem winterlichen Konzerterlebnis ein. Gemeinsam mit einem Schneemann ohne Nase machen sich die Kinder auf zu einer zauberhaften Winterwanderung, die am Ende nicht nur viele Überraschungen, sondern auch eine Nase bereithält! Das Mitmachen steht dabei an erster Stelle: Die kleinen Konzertgäste begleiten den Schneemann auf seinem Spaziergang mit eigenen Klangimprovisationen, sie tanzen zusammen mit der mini.musik Moderatorin Uta Sailer einen gemütlichen Hüttentanz und lernen wirkungsvolle Winterzaubersprüche. So eröffnet mini.musik e.V. die Konzertsaison 2020. Im März gibt es einen Ausflug zu Ritterklang und Prinzessinnengesang, im Mai taucht mini.musik tief unter die Erde bei Eins, zwei, drei Buddelei!, ehrt im Herbst den 250. Geburtstag von Beethoven mit Beethoven packt aus und feiert mit den Familien bei Swing und sing Jazz-Weihnachten mit Matze.

