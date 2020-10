Streetart trifft auf Moos – Neukölln Arcaden mit besonderer „stay safe!“-Inszenierung

Berliner Moos-Künstler Senor Schnu gestaltet Staubschutzwände in den Neukölln Arcaden mit einer einzigartigen Mischung aus Graffiti und lebenden Pflanzen. Aus dem normalerweise in Shoppingcentern zu lesendem „Sale“ entsteht so „stay safe!“, das Motto der Kunstaktion. Neben einer Ladenfront wird auch ein breiter Würfel mitten in der Ladenstraße in ein Kunstwerk verwandelt, riesige Polaroids mit Graffitikunst machen Neukölln ein Stück bunter.

