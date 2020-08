leogistics: myleo / slot Zeitfenstermanagement als Basic-, Advanced- oder Enterprise-Version

Hamburg, 24.08.2020 – In Spitzenzeiten kommt es häufig zu Staus vor oder auf dem Werksgelände. Um Unternehmen das passende Werkzeug für eine effektive Be- und Entladeplanung an die Hand zu geben, bietet die leogistics GmbH, global agierendes Softwareentwicklungs- und Beratungshaus in den Bereichen Supply Chain Management, Transport Management, Lagerverwaltung und Hoflogistik, seine Zeitfenstermanagementlösung myleo / slot mit neuem Preismodell in den Varianten Basic, Advanced und Enterprise an.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.