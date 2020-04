Be a BAD BOY in a GOOD WAY: Kampagne zu Gunsten der Krebshilfe

Mann will sich zu Hause etwas Gutes tun oder Frau ist auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Ihn. Warum nicht eine innovative Männer Gesichtstuchmaske mit Bubble-Effekt? Ab April 2020 gibt es aber noch einen weiteren Grund für BAD BOY Gesichtsmasken: Mit der Kampagne Be a BAD BOY in a GOOD WAY wird pro Einkauf im Onlineshop badboy.at 1 Euro an die Loose Tie-Aktion der Österreichischen Krebshilfe gespendet.

