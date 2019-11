Diamanten, Silber, Perlen veredeln Braut & Kleid – passender Echtschmuck zur Winterhochzeit von Die Halsbandaffaire

Eine Hochzeit im Winter hat ihren ganz eigenen Charme. Das Brautpaar gibt sich das Ja-Wort in schneeweiß überzuckerter Kulisse, die Atmosphäre sprüht vor Festlichkeit. Besonders bezaubernd ist zu dieser Jahreszeit eine traditionelle Hochzeit in Tracht. Mit einem Winterdirndl aus schwerem Jaquardgewebe, durchzogen von Gold- und Silberfäden sowie dem passend dazu ausgewählten Echtschmuck, funkelt die Braut mit Schneeflocken und Eiszapfen nur so um die Wette! Christiane Scharrer-Sieb, Kunsthistorikerin und Schmuckexpertin von Die Halsbandaffaire erläutert, welcher Schmuck die Winterbraut am besten in Szene setzt.

