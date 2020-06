E-Commerce: Erstklassige Lederware designt in Düsseldorf

Die Beyond GmbH startet mit seiner Marke “Tough Design” den Verkauf von Taschen und Accessoires über den Onlineshop www.tough-design.com in Europa. Das Sortiment besteht aus Rucksäcken, Aktentaschen und Accessoires aus Vollnarbenleder. “Wir möchten den Sinn für deutsche Qualität und die stilsichere Mode aus Düsseldorf europaweit vertreten”, so CEO Yusuf Zorlu. Die Kollektion wird in Zukunft nach Kundenwünschen und Bedarf erweitert. Ein umfangreiches Angebot, in der die Übersicht schnell verloren geht, ist nicht geplant. So soll die richtige Auswahl leichter fallen.

