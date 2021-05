LEANDER LUNA™ - DIE NEUE KINDERMÖBELSERIE AUS DÄNEMARK

Die neue Möbelserie Luna™, die die dänische Möbelmarke Leander jetzt vorstellt, ist inspiriert von der Leichtigkeit und Einfachheit des kindlichen Spiels. Die Serie kombiniert fließende Linien mit sorgfältig ausgearbeiteten Details, die Möbel vereinen Form und Funktion und passen sich der Entwicklung und den Bedürfnissen des Kindes an. So passt das Design perfekt in das spielerische Universum der Kinder, findet durch den eleganten, nordischen Ausdruck und die klare Formensprache aber auch Platz in der Welt der Erwachsenen. Durch die geniale Konstruktion der Beine als eigenständiges Untergestell und die Wahl verschiedener Materialien bekommen die Möbel einen schwebenden Ausdruck und wirken sehr filigran. In Kombination mit den schrägen Linien erzeugt diese Bauweise einen völlig neuen Look.

