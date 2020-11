Amy Macdonald platziert sich mit „The Human Demands“ auf Platz 4 der Album-Charts

Amy Macdonald ist es gelungen, große internationale Erfolge zu feiern: Welttourneen vor mehr als 3,3 Millionen Menschen, über 200 Millionen Spotify-Streams, der überwältigende Welt-Hit “This Is The Life“ (2007), der in zehn Ländern auf Platz 1 ging, sechs Millionen verkaufte Longplayer und bislang vier Top-5-Studioalben. Mit der Veröffentlichung ihres fünften Albums „The Human Demands“ (BMG) am 30. Oktober 2020 erhöht sie die Zahl auf 5 und knüpft nahtlos an ihren beeindruckenden Erfolg: Der Longplayer platziert sich auf Platz 4 der Top 100 Longplay der Offiziellen Deutschen Charts, in der Schweiz sogar auf Platz 2 und in UK auf Platz 10.

