Auf Erfolgskurs - Musiker FLYNN startet mit seinem EP-Debüt "One Of us" durch

Flynn gehört ohne Frage zu den vielversprechendsten internationalen Newcomern des Jahres – noch vor der Veröffentlichung seiner lang erwarteten EP „One Of Us“ (VÖ: 23.10.2020 I via Jive Germany) verzeichnen seine Songs regelmäßig Spotify-Streams und Youtube-Views in Millionenhöhe. Mit der gleichnamigen ersten Single „One Of Us“ setzte Flynn eine beachtliche Benchmark – platzierte sich in gleich 15 ‚New Music Friday‘-Playlisten und zog vor allem in seiner Heimat Irland, aber auch über die Ländergrenzen hinaus einiges an Beachtung auf sich. Mit dem Folgetrack „B-Side“ unterstreicht er erneut sein außergewöhnliches Talent und Gespür für großes Songwriting. Zeitgleich mit der EP wird die dritte Single „Selling Me Love“ erscheinen – zu Recht bringt ihm dieser Song Vergleiche mit The Weekend ein.

