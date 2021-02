Gotthilf Fischer ist tot, doch seine Musik lebt weiter: Posthume Ehrung und aufwändiges Doppel-Album

Am 11. Dezember vorigen Jahres verstarb, im hohen Alter von 92, Deutschlands wohl berühmtester Chorleiter. Und die Musikwelt trauerte um einen Ausnahmekünstler. Am 11. Februar 2021, hätte er seinen 93. Geburtstag gefeiert. Als Hommage an den meisterhaften Menschenfischer, der Millionen zur Musik brachte, veröffentlicht „sein“ Label Herz 7, an dessen Gründung er 2007 entscheidend mitwirkte, die schönsten Werke seiner beeindruckenden Karriere zu diesem Termin auf einer aufwändig gestalteten Doppel-CD. Und zeichnete ihn posthum mit einem weiteren Impala-Award aus: Für insgesamt 23 Millionen Streams und Downloads seiner unvergleichlichen Aufnahme von „Freude schöner Götterfunken“ gabs nach „Gold“ im Jahr 2019, überreicht vom damaligen EU-Kommissar Oettinger, jetzt eine Auszeichnung in Doppelsilber. Gotthilf Fischer ist tot – doch seine Musik wird ewig leben.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.