KATIE MELUA – „A Love Like That“ ist erster Vorbote aus ihrem im Herbst erscheinenden 8. Studioalbum

Die Single-Auskopplung „A Love Like That“ ist der erste Song aus Katie Meluas im Herbst dieses Jahres folgenden Studioalbums „Album No. 8“ (VÖ: 16. Oktober 2020). Der gemeinsam mit Sam Dixon (Christina Aguilera, Adele) geschriebene Song „… stellt die so essentielle wie zeitlose Frage nach verrückter Liebe und wie man es schafft, dass sie anhält. Doch noch bevor es um die Liebesbeziehung eines Paares ging, ging es auch um meine Beziehung zur Arbeit und das Durchhaltevermögen, das es braucht, um auch weiterhin als Künstlerin in der Musikindustrie zu bestehen“, erklärt die britische Künstlerin mit georgischen Wurzeln. "A Love Like That" ist somit eine wahre Tour-de-Force künstlerischer und lyrischer Reife: Feinste Song-Kompositionen treffen auf Meluas charismatische Performance und meisterhafte Arrangements, die von Leo Abrahams, Sam Dixon und den Mixern Cameron Craig und Luke Potashnick gekonnt zusammengeführt wurden. Für den Text zog sich die 35-Jährige drei Wochen in ein Cottage in den Cotswolds zurück: „Mit ‚A Love Like That‘ beginnt eine Erzählung, die sich über das gesamte neue Album erstreckt. Und im Kontext zur Liebe geht es darum, den Mut zu haben, offen und frei zu sprechen."

