KATIE MELUA veröffentlicht wunderschöne Akustikversion ihres „Album No. 8“

Die georgisch-britische Singer- /Songwriterin und Musikerin Katie Melua wird am 26. November dieses Jahres die wunderschöne Akustikversion ihres achten UK TOP-10- Longplayers „Album No. 8" veröffentlichen und präsentiert mit dem ersten Single-Release „Remind Me To Forget” (feat. Simon Goff) den perfekten Vorboten aus dem Akustik-Album.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.