MIA WEBER veröffentlicht Remix des Vicky-Leandros-Klassikers „Ich liebe das Leben“

Mit der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums „Immer in Bewegung“ Ende letzten Jahres hat sich Mia Weber einen langgehegten Traum erfüllt. Von heute auf morgen hängt die zielstrebige und pflichtbewusste Personalchefin der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ihre Karriere an den Nagel und beschließt, ihr Leben komplett umzukrempeln. Sie zieht auf Deutschlands beliebteste Insel Sylt und richtet ihr Leben von nun an auf die Dinge aus, die ihr am meisten Spaß machen: Sport und die Musik: „Musik ist für mich ein absolutes Glücksgefühl. Da kann ich mich fallenlassen. Es ist das Allerschönste zu wissen, dass die Menschen mir zuhören und ich sie berühren kann - das macht mich glücklich.“

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.