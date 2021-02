Nach “LAUT STARK für Kultur”- Erfolg: Cliff House veröffentlichen Single und EP

mit ihrem Vorabrelease "1965" gehörte Cliff House, Folk-Rock-Band aus Schorndorf zu den beliebtesten Bands des Benefiz-Samplers "LAUT STARK für Kultur" – schafften es in SWR1 als auch SWR4-Playlisten. Und Hitradio Antenne 1 präsentierte den zurückgelehnten Radiotrack sogar in ihrem Radiospot. Nach ihrem Erfolg beim Europäischen Songcontest für Nachwuchsacts und dem Auftritt beim „ZDF Fernsehgarten“ im vorigen Jahr bildeten dies weitere Highlights ihrer noch kurzen Erfolgsgeschichte. Davon ermuntert legt der „fantastische Folk-Vierer“ („Musix“) jetzt nach: Ab dem 12. Februar ist die neue Single "I’ll Understand" auf Spotify & Co. erhältlich und am 12. März erscheint die langerwartete EP "Details". Und diese wird, CD-Fans wird’s freuen, auch physisch aufgelegt.

