Openair-Theater frauJEDERmann, Hofmannsthals „Heimspiel“ in Rodaun

Ein spannendes Theaterprojekt bringt heuer den Jedermann erstmals in Wien-Liesing auf die Bühne. Unter dem Titel frauJEDERmann kehrt das berühmte Mysterienspiel von Hugo von Hofmannsthal an seinen Geburtsort zurück, denn in Rodaun hat Hofmannsthal das Stück verfasst. Vor der Rodauner Bergkirche wird der Jedermann nun erstmals aufgeführt: nahe am Original und zugleich überraschend anders. 110 Jahre nach der Entstehung wird aus dem Herrn Jedermann eine erfolgreiche, selbstbewusste Geschäftsfrau.

