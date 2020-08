Verfassungsrechtliche Grundlagen einer Demokratie außer Kraft gesetzt

Am 01.08.2020 kommt der 89-jährige Vorsitzende der Kirche „Shincheonji Kirche Jesu“ und der Friedensorganisation „HWPL“, Man He Lee, in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, für den Covid-19-Ausbruch in Südkorea mitverantwortlich zu sein, Aufklärung zu verhindern und Gelder der Kirche veruntreut zu haben.

