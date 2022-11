Splash Awards Deutschland und Österreich 2022

Über die Splash Awards

Der Splash Award wurde 2017 das erste Mal in Deutschland verliehen und basiert auf einer Idee aus der niederländischen Drupal-Community, bei der seit 2014 jährlich die Splash Awards für die besten Drupal-Projekte vergeben werden.

Inzwischen sind Dänemark, Frankreich und Rumänien diesem Beispiel gefolgt und 2019 gab es die ersten internationalen Splash Awards, verliehen auf der DrupalCon in Amsterdam. Auch andere Länder planen die Auszeichnung ihrer besten Drupal-Projekte.

In Deutschland wechseln die Splash Awards jedes jähr die Location und fanden bereits in Hamburg, Frankfurt und in München statt. In 2022 werden die Awards erneut in Hamburg im Rahmen der Preisverleihung am 10. November verliehen.