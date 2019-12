Der Ball der Hamburger Juristen am 15. Februar 2020

Hamburg, 2. Dezember 2019 – Im Februar tauschen die Hamburger Juristen Law and Order gegen Love, Peace and Happiness und feiern den Summer of Love – und das mitten im Winter. Am Samstag, 15. Februar, laden die hanseatischen Rechtsanwälte, Richter und Notare zum traditionellen Ball der Hamburger Juristen ein. Gefeiert wird erstmals im Hotel Grand Elysée, einem der besten Fünf-Sterne-Häuser der Stadt. Willkommen sind natürlich auch alle ohne Rechtsbeistand an ihrer Seite.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.