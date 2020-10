Ein eigener Kosmos in Wien: Die Vielseitigkeit von Erwin Gegenbauer

Kaum ein anderer wird dem Begriff des Tausendsassas so gerecht wie Erwin Gegenbauer. Schon immer geprägt durch Neugierde, Tatendrang und Kreativität, gab es auch in der Corona-Zeit keinen Stillstand in der Essig-Brauerei im Wiener Bezirk Favoriten. Seit fast dreißig Jahren hat Gegenbauer sein Tun dem sauren Gold verschrieben, angetrieben von dem Bedürfnis, den besten Essig herzustellen und das Produkt in die Köpfe und auf die Teller der Menschen zu bringen. Doch Essig ist nicht das Einzige, mit dem Erwin Gegenbauer seine Zeit verbringt. Sein Antrieb: „Meine eigene Unwissenheit, was Essen und Trinken betrifft.“

