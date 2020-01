New Orleans Pelicans & Miami Heat Zitate zur NBA Primetime

Auch dieses Wochenende bieten die NBA Saturdays und die NBA Sundays presented by NBA 2K20 spannende Basketball-Action zur besten Sendezeit. Passend zu beiden Partien haben sich die New Orleans Pelicans und die Miami Heat geäußert. Die New Orleans Pelicans sprechen auch über ihren Rookie Zion Williamson und seinen bevorstehendes NBA Debüt. Der Nummer 1 Pick im letzten Draft spielt voraussichtlich am 22. Januar sein erstes Spiel mit den New Orleans Pelicans.

