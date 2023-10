GZEITEN Wetsuits - Yamamoto Neopren Wetsuits designed in Germanyny

Unsere Neoprenanzüge bestehen zu 100% aus Yamamoto-Neopren. Dieses Material zeichnet sich durch seine Langlebigkeit, Wasserundurchlässigkeit, Wärmeisolierung und geringes Gewicht aus. Unsere Devise: Qualität, die überzeugt und nachhaltig ist.

Made by Surfers, Made for Surfers

Unsere Produkte sind von Surfern gemacht. GZEITEN Wetsuits sind in Deutschland designt und bieten ein Surf-Erlebnis auf höchstem Niveau. Aktuell könnt ihr das Frauenmodell in 3/2 erwerben, das Männermodell steht für nächste Saison in den Startlöchern.

Vielseitig und für alle Wassersportarten geeignet

Unsere Neoprenanzüge eignen sich nicht nur hervorragend fürs Surfen, sondern auch fürs Tauchen, Kiten und viele weitere Wassersportarten.

Mit GZEITEN Wetsuits sparen Wassersportlerinnen nicht nur Zeit, sondern auch Stress und Kosten. #Minimalismus #buyless