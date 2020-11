Die Hotel-Suite wird zum Showroom. Startup überzeugt beim German Design Award

In einer der schönsten deutschen Ferienregionen wird gerade eine neue Art Urlaub erfunden: Suiten to go! Das heißt: Ein Hotel, in dem die Gäste einchecken, um inspirierende Räume und Designwelten, Styles und Farben zu erleben und die im Urlaub lieb gewonnenen Einrichtungsstücke und -träume anschließend sogar bequem nach Hause zu bestellen, von der Wandfliese bis zum kompletten Interieur. Die Hotelsuite – ein Showroom renommierter Designer und Stilerlebniswelten. Hinter der deutschlandweit einzigartigen Idee steckt eine findige Architektenfamilie aus Pirna in der Sächsischen Schweiz. Und ihr jüngstes Kind – der Laurichhof – sorgt für Aufsehen.

