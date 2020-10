Eröffnung Flughafen Berlin Brandenburg (BER) Oktober 2020 – Parken zu unschlagbar günstigen Preisen

Endlich darf der neue Flughafen Berlin Brandenburg am kommenden Samstag, 31. Oktober 2020 eingeweiht werden. Zahlreiche Arbeitsplätze werden durch die Eröffnung geschaffen. Sowohl eigenes Flughafenpersonal, als auch Mitarbeiter ansässiger Firmen werden ihren neuen Arbeitsplatz in wenigen Tagen beziehen. Die Bahn-Anbindung wurde zum Flughafen BER erweitert, was viele Angestellte freut. Doch diejenigen, die mit ihrem Auto anreisen, können sich auf saftige Parkpreise am Flughafen gefasst machen. Heiß diskutiert wurde der Preis für Mitarbeiterparkplätze zuletzt in den Medien, weshalb viele nun das kostengünstige Parkangebot von Dein Stellplatz aufmuntern wird.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.