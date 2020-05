Heilsame Schönheiten - das Aostatal in voller Blütenpracht

Auf den Wiesen, Feldern, Hügeln und Anhöhen des Aostatals (italienisch: Valle d´Aosta) inszeniert die Natur ein alljährliches Feuerwerk der Farben und Düfte. In der kleinsten Region Italiens zeigt sich die Vielfalt alpiner Botanik ab Mai wieder in seiner vollen Pracht. Ein üppiges Spektrum an Bergblumen und -kräutern überzieht die typisch alpine Landschaft. Ungebändigt wuchern sie in den zahlreichen Naturschutzgebieten.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.