Regiohotel Gruppe expandiert trotz Corona-Krise

Mit dem Hotel Wittekind in Burg übernimmt die Regiohotel Gruppe ab Ende Juli ihr nunmehr achtes Haus in der Region Harz-Börde-Jerichower Land. „Wir freuen uns, auch in der Corona-Krise die Möglichkeit zu haben, ein neues Objekt in der Regiohotel Gruppe begrüßen zu können. Dabei hilft uns unsere über 12-jährige Erfahrung im Hotelgewerbe. Wir stehen auch in schwierigen Zeiten auf wirtschaftlich soliden Füßen.“, so der Hoteldirektor Philipp Voß. Erst im April war das Berghotel Ilsenburg hinzugekommen.

