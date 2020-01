Gutes tun für die Kids in der Gropiusstadt – die Gropius Passagen ermöglichen bedürftigen Kindern einen tollen Ferientag!

Ab dem 3. Februar – nur fünf Wochen nach den Weihnachtsferien ‒ sind in Berlin Winterferien. Für einen Großteil der Schulkinder bedeutet das: ausschlafen, Spaß haben und aufregende Dinge erleben. Leider haben nicht alle Familien die finanziellen Mittel, um ihren Schützlingen die Möglichkeit zu bieten, ihre Ferienzeit mit abwechslungsreichen Angeboten „außer Haus“ zu verbringen. Deshalb findet am Dienstag, dem 4. Februar, in den Gropius Passagen der „Gropi Kids Day“ statt. Das Shoppingcenter ermöglicht 60 Kindern – 45 von ihnen aus Kinderheimen und Jugendeinrichtungen im Kiez ‒ die kostenlose Teilnahme an einem bunten Ferientagsprogramm.

