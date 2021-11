HC Erlangen empfängt Tabellenfünften aus Hamburg

Nur drei Tage nach dem Auswärtserfolg in Balingen empfängt der HC Erlangen seinen nächsten Gegner aus der „stärksten Liga der Welt“. Zu Gast in der Arena Nürnberger Versicherung ist der aktuelle Tabellenfünfte HSV Hamburg. Anwurf in der ARENA ist am Sonntag um 16 Uhr. Tickets für die Partie des 11. Spieltags sind im Online-Shop und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

