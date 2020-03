Rendezvous mit dem Ehrenamt - das Boulevard Berlin veranstaltet ein Speeddating für Hilfsbereite

Am Samstag, dem 14. März, verwandelt sich das Atrium des Steglitzer Shoppingcenters Boulevard Berlin zwischen 12 und 16 Uhr in eine unkonventionelle Partnerbörse. Wer schon länger das Bedürfnis verspürt, sich in Berlin sozial zu engagieren oder sich ganz spontan über eine ehrenamtliche Tätigkeit oder ein Projekt informieren möchte, ist herzlich eingeladen, an den 14 Projekttischen Platz und am ersten Ehrenamts-Speeddating teilzunehmen.

