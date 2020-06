70 Prozent der suchenden Firmen stellen trotz Kontaktbeschränkungen ein

Berlin, 9. Juni 2020 – Die Unternehmen in Deutschland rekrutieren auch in der Corona-Phase aktiv Personal. So haben 70 Prozent der suchenden Firmen seit Beginn der Kontaktbeschränkungen neue Mitarbeiter eingestellt. Weitere 14 Prozent wollen dies in den nächsten Wochen tun. Vier von fünf Arbeitgebern führten Bewerbungsgespräche am Telefon, über Videocalls und per Chat durch. Zu diesen Ergebnissen kommt die jüngste Online-Umfrage von index Research unter 515 Geschäftsführern und Personalverantwortlichen vom 12. bis 20. Mai. Die Zusammenfassung der Studienergebnisse kann hier (https://hr-marketing.index.de/studien/recruiting-in-der-corona-phase/) kostenfrei bestellt werden.

